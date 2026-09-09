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Румен Радев: Ще направим реформа в пътната безопасност и създаваме нова агенция

Албена Арабаджиева

[email protected]

Цветелина Стефанова

[email protected]

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Премиерът Румен Радев съобщи, че днес ще се създаде нова агенция. Снимка: Николай Литов

Правителството днес ще създаде нов контролен орган за пътна безопасност - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор". Тя ще обедини всички функции, които сега са разпръснати в различните министерства. Там ще има единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността по пътищата, който ще се основава на сегашната тол система. Там в реално време и денонощно ще постъпва информация, от която ще се ползват и Агенция "Митници", НАП, тол системата, 112, въздушните линейки, горските и др.

В единния център ще се събира информация от общински камери, боди камерите на полицаите, сензори, ще има данни и за второстопенните пътища.  

Гарантирането на пътната безопасност изисква не изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, но и информация в реално време и единен контролен орган. Всичко това в момента е разпокъсано в различни институции. Днес ще приемем план за реформа на пътната безопасност. Създава се "Агенция "Автомобилен транспортен оператор". Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Ефектът, който очакваме е повишаване безопасността на движението, но и повишена събираемост от митниците, НАП и тол, каза още Радев.

Прави се и задълбочен анализ на какъв етап е проектирането и изграждането на инфраструктурата и се идентифицират стратегическите проекти. На тази база ще се реши, кои пътища ще се изграждат с европейски средства, кои с публични и кои чрез публично-частно партньорство. 

  

 

Премиерът Румен Радев съобщи, че днес ще се създаде нова агенция.
Транспортният министър Георги Пеев и регионалният Иван Шишков.
Премиерът Румен Радев съобщи, че днес ще се създаде нова агенция.
Транспортният министър Георги Пеев и регионалният Иван Шишков.
Премиерът Румен Радев съобщи, че днес ще се създаде нова агенция.
Транспортният министър Георги Пеев и регионалният Иван Шишков.

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