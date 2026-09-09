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Премиерът иска бързи реформи след катастрофалните резултати на PISA

Албена Арабаджиева

[email protected]

Цветелина Стефанова

[email protected]

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Премиерът Румен Радев влиза за редовното заседание на Министерския съвет. Снимка: Николай Литов

Премиерът Румен Радев поиска бързи реформи  след катастрофалните резултати на българските ученици в международно оценяване PISA.

България е последна в ЕС по природни науки, четене и математика. Едва 2% от нашите ученици са стигнали до ниво 5 или 6 по природни науки.

"Вчера излязоха последните резултати от теста PISA. За съжаление, те са катастрофални за България. Очаквам  от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага реформите, които вече определихме.  Призовавам проф. Георги Вълчев за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения", каза Радев в началото на правителственото заседание. 

Премиерът Румен Радев влиза за редовното заседание на Министерския съвет.

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