Трима са в болница след катастрофата край Смолян, при която загинаха двама братя

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Трима души са настанени за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" – Смолян след тежката катастрофа на пътя Смолян – Смилян. При инцидента, станал снощи, загинаха двама братя на 17 и 18 години.

Пострадалите са в стабилно състояние.

18-годишен младеж е приет в Хирургичното отделение с охлузвания по тялото и мозъчно сътресение. Той е в добро общо състояние, съобщи началникът на отделението д-р Атанас Белчилов.

В същото отделение е настанена и 62-годишна жена. Тя е с контузии по тялото, счупена ключица и гръдна травма. Състоянието ѝ е стабилно.

42-годишен мъж е приет в Отделението по ортопедия и травматология с фрактура на бедрото. Предстои му оперативно лечение, съобщи началникът на отделението д-р Николай Стаевски. И неговото състояние е стабилно.

Катастрофата е станала на около 3 километра преди Смолян. По първоначални данни лек автомобил „Опел Вектра", управляван от 18-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „Хонда CR-V", управляван от 43-годишен мъж.

Пътният участък, в който е станал инцидентът, е в ремонт. Причините за катастрофата се изясняват.