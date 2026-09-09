Две деца се блъснаха с тротинетки в Дупница, едното пострада

Две деца се блъснаха с тротинетки, а едното от тях пострада. Инцидентът е станал във вторник, малко след 20.30 ч., на ул. „Каваклия" в Дупница. Сблъскали са се две деца, на 9 и 14 г., управляващи електрически тротинетки, съобщиха от полицията. По-малкото дете е пострадало като са му избити два зъба. То е прегледано в дупнишко здравно заведение, а после е закарано от родител за допълнителни изследвания в столична болница.

Двете тротинетки са иззети от родителите на децата с протокол за доброволно предаване, на родителите са съставени актове. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.