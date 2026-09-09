Николай Димитров: Днес сред малките футболисти са бъдещите шампиони

„Атлетик къп" събра 40 отбора и донесе много футболни емоции в Несебър

40 отбора от различни възрастови групи се включиха в тазгодишния турнир „Атлетик Къп", който събра на едно място стотици млади футболисти, треньори и любители на футбола. Участниците бяха разпределени в шест възрастови групи – за деца, родени между 2015 и 2020 година.

„За мен е особено важно да виждам толкова много деца, които спортуват с желание и ентусиазъм. Турнирите, които се организират на нашата територия дават възможност на младите футболисти не само да покажат своите умения, но и да изграждат характер, дисциплина и отборен дух. Поздравявам всички участници за представянето и техните треньори за всеотдайната работа. Община Несебър подкрепя детско-юношеския спорт и създава условия младите ни таланти да се развиват и да преследват своите мечти." , каза кметът на Община Несебър Николай Димитров.

Отлично бе представянето на ОФК „Несебър". При родените през 2016 година несебърските футболисти победиха всички свои съперници и заслужено спечелиха шампионската титла. Същия успех постигнаха и възпитаниците на клуба, родени през 2015 година, които също завоюваха първото място в своята възрастова група. Достойно се представиха и децата от „Атлетик". Отборът на родените през 2017 година завърши на трето място, а формациите при родените през 2018 и 2019 година се класираха на второ място. При най-малките футболисти – родените през 2020 година, „Атлетик" спечели шампионската титла.

Сред специалните гости на награждаването бяха две от най-големите имена в историята на българския футбол – носителят на „Златната топка" Христо Стоичков и легендата Божидар Искренов, известен на поколения футболни почитатели като „Радостта на народа".

Организаторите изразяват своята благодарност към двете извявани спортни звезди за уважението и вниманието към младите футболни таланти. Присъствието на утвърдени имена от историята на българския спорт е ценна мотивация за децата и доказателство, че зад всеки голям успех стоят много труд, постоянство и вяра в собствените възможности.