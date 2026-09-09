Радев ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси в Париж

Премиерът Румен Радев заминава за Париж, Франция, където днес и утре ще участва в Международната среща на върха по космическите въпроси. Премиерът ще бъде гост и на официалния прием, даван от френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В рамките на днешния ден, в присъствието на премиера Радев и на президента Макрон ще бъде подписан меморандум за разбирателство между „ЕндуроСат" и „Арианспейс". От страна на българската компания документът ще бъде подписан от главния изпълнителен директор Райчо Райчев, а от страна на „Арианспейс" - от главния изпълнителен директор Давид Каваолес.

По време на визитата в Париж министър-председателят Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи и ще посети центъра за данни на „Eclairion".

Във водената от премиера делегация са включени също вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.