Разследват престъпления по служба с пари по плана за възстановяване в Брусарци

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Акция в община Брусарци провеждат полицаи от ОДМВР – Монтана и РУ – Лом. Тя е под надзора на Окръжна прокуратура - Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.