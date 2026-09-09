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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23529242 www.24chasa.bg

Разследват престъпления по служба с пари по плана за възстановяване в Брусарци

Димитър Мартинов

[email protected]

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Брусарци СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Акция в община Брусарци провеждат полицаи от ОДМВР – Монтана и РУ – Лом. Тя е под надзора на Окръжна прокуратура - Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Брусарци СНИМКА: Гугъл стрийт вю

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