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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23529672 www.24chasa.bg

Транспортират тялото на парапланериста, загинал при падане в Стара планина

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Връх Голям Кадемлия СНИМКА: Уикипедия

Тече операция по транспортиране на тялото на китайския парапланерист, който загина вчера в труднодостъпен планински район край връх Голям Кадемлия от масива Триглав в Стара планина. Това съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

На терен в планината към момента са 19 планински спасители, които участват в операцията. Тялото на мъжа е намерено в местността Курудере, посочиха от спасителната служба.

Сигналът за инцидента беше подаден на спешния телефон 112 вчера. Парапланеристът е паднал по време на състезание. Той бил участник в провеждащото се у нас световно първенство по парапланеризъм. За операцията съобщиха и от Министерството на отбраната. Екипаж от 24-а авиобаза Крумово с хеликоптер Bell 206 се включи в издирването.

Връх Голям Кадемлия СНИМКА: Уикипедия

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