На "Лесово" задържаха 5 контрабандни надуваеми лодки (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пет контрабандни надуваеми лодки с твърд заден борд за монтиране на двигател, каквито се ползват за превоз на нелегални мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша, са задържани от митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“, съобщиха от Агенция „Митници“. СНИМКА: Агенция „Митници“

Лодките са открити при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция на 5 септември. Шофьорът, турски гражданин, представил документи за превозвана групажна стока от Турция за Германия. След оглед с рентгенова апаратура и последвал физически контрол митническите служители открили в задната част на полуремаркето лодките. СНИМКА: Агенция „Митници“

Контрабандните плавателни съдове са задържани, а по случая е образувано е административнонаказателно производство, посочват от митническата агенция.

В края на юни т.г. при две проверки на товарни автомобили митническите служители на „Лесово“ задържаха 25 надуваеми лодки с твърд борд, част от тях укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла. За последните две години митническите власти в страната са задържали над 200 лодки от този тип.