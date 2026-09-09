ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откраднаха пари от кутия за дарения в параклис в с...

Времето София 26° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23529777 www.24chasa.bg

На "Лесово" задържаха 5 контрабандни надуваеми лодки (Снимки)

1132
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Агенция „Митници“

Пет контрабандни надуваеми лодки с твърд заден борд за монтиране на двигател, каквито се ползват за превоз на нелегални мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша, са задържани от митнически служители на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“, съобщиха от Агенция „Митници“. 

СНИМКА: Агенция „Митници“
СНИМКА: Агенция „Митници“

Лодките са открити при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция на 5 септември. Шофьорът, турски гражданин, представил документи за превозвана групажна стока от Турция за Германия. След оглед с рентгенова апаратура и последвал физически контрол митническите служители открили в задната част на полуремаркето лодките. 

СНИМКА: Агенция „Митници“
СНИМКА: Агенция „Митници“

Контрабандните плавателни съдове са задържани, а по случая е образувано е административнонаказателно производство, посочват от митническата агенция.

В края на юни т.г. при две проверки на товарни автомобили митническите служители на „Лесово“ задържаха 25 надуваеми лодки с твърд борд, част от тях укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла. За последните две години митническите власти в страната са задържали над 200 лодки от този тип.

СНИМКА: Агенция „Митници“
СНИМКА: Агенция „Митници“
СНИМКА: Агенция „Митници“

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание