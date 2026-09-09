Откраднаха пари от кутия за дарения в параклис в село Самораново

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Кражба на пари от кутия за дарения в параклиса „Св. Иван Рилски“ в дупнишкото село Самораново се разследва от служители на Районното управление в Дупница, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в районното управление, след което дежурна полицейска група е извършила оглед на място. Установено е, че в параклиса е проникнато чрез разбиване на входната врата. При проверката е констатирано още, че е разбита и кутията за дарения, съобщава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство. За инцидента е уведомена прокуратурата. От полицията посочиха, че се извършват действия по установяване на извършителя на кражбата.