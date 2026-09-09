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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23529864 www.24chasa.bg

185 военни помагали за справяне с щетите след наводнението в Струмяни

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СНИМКА: ОБЩИНА СТРУМЯНИ И МО

Общо 185 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване от състава на Сухопътните войски оказваха помощ в пострадалото от наводненията село Струмяни, Област Благоевград, в продължение на девет дни. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

В най-тежко засегнатите места военнослужещите работиха заедно със служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението", горски служители, доброволци, местни жители и представители на местната власт за завръщане на Струмяни към нормалния ритъм на живот след наводненията от 24 и 25 август. След обявяването на бедственото положение на 25 август с помощта на военнослужещите бяха разчистени кални наноси, паднали дървета и растителност и бяха почистени засегнати жилищни участъци и такива от пътната инфраструктура. От днес военнослужещите се завръщат към ежедневните войнски задължения и подготовка.

СНИМКА: ОБЩИНА СТРУМЯНИ И МО

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