Измамиха мъж, платили му за кобила със сувенирни банкноти

Мъж на 55 години от село Игнатово в община Вълчедръм е бил измамен с фалшиви банкноти от по 100 евро при продажба на домашно животно, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Мъжът се явил в участъка в град Вълчедръм и съобщил, че на 6 септември в дома му пристигнал непознат, който поискал да купи неговата кобила. След преговори се стигнало до съгласие за цена от 1100 евро, като непознатият платил с 11 банкноти от по 100 евро и след това отвел кобилата със себе си. По-късно продавачът се усъмнил в банкнотите и ги занесъл в полицията. Там станало ясно, че това са сувенирни банкноти. Те били предадени доброволно с протокол. По случая са снети сведения от потърпевшия и е образувано досъдебно производство по член 209 от Наказателния кодекс.

От началото на тази година в област Монтана има шест случая на установени фалшиви банкноти евро, като по всеки от тях е образувано досъдебно производство, съобщи още през януари на брифинг в Съдебната палата окръжният прокурор Росен Петков.