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Правителството прие новата формула за минималната заплата. Тя е разписана в промени в Кодекса на труда. Размерът ѝ обаче тепърва ще се определя.

Всяка година правителството ще трябва да предложи съответния размер до 15 август след консултации със социалните партньори. На всеки три години пък ще се прави оценка на адекватността ѝ, каза социалната министърка Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет. Целта е тя да достига 60% от медианната заплата и издръжката на живот.

Точно число обаче все още не е ясно и то ще бъде определено от правителството, като диапазонът ще е между 620,20 и 672,80 евро. В момента около 450 хил. души работят на минималната заплата.

Минималната работна заплата за страната за следващата година се определя до 1 октомври на текущата година като се вземат предвид следните критерии:

1. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като

се взема предвид издръжката на живот;

2. Общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

3. Темп на растеж на работните заплати;

4. Дългосрочни равнища на производителността на труда в страната."

Синдикатите призоваха правителството да не бърза с определянето на новата минималната заплата, защото все още има дело в Конституционния съд.

Ние сме в бюджетна процедура и ако се забавим рискуваме да останем без повишаване на минималната заплата, което е неприемливо, каза още тя.