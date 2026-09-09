Велислава Петрова за бъдещите евросанкции срещу Москва: Трябва да спрат войната

На въпрос относно бъдещия европейски санкционен пакет срещу Русия, външният министър Велислава Петрова отбеляза, че важното при санкциите е да имат ефект над Русия повече, отколкото върху държавите членки и да имат икономически последствия, които да доведат до край на военните действия, а не до тяхното продължаване.
Относно инцидента с дрон в Лайпциг външният министър заяви, че най-важното е било да се изрази солидарност с Германия, което Петрова е направила и в лично качество на среща с германския си колега в Ирландия.
„Мисля, че България направи това, което беше необходимо, а именно да даде ясната си позиция, че има солидарност към своя партньор", добави тя, цитирана от БТА.
Днес Петрова се срещна с вицепремиера и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой.
"Ще продължим да подкрепяме Молдова по нейния европейски път, каза тя на брифинг след срещата им.
По думите ѝ Молдова ясно показва, че когато е налице политическо желание, готовност за реформи, пътят на присъединяване към ЕС е възможен, дори и във влошена среда за сигурност и военни действия в непосредствена близост. Правителството на Молдова е показало, че има готовност, политическа воля и зрялост да върви уверено по този път, каза още Петрова.
Във връзка с българската общност в район Тараклия, която наброява около 50 хиляди души, министърът каза, че Молдова е направила така, че административната реформа в страната да не окаже негативно влияние върху българското малцинство. Петрова припомни, че е взето решение Тараклийският район да бъде запазен в самостоятелна административна териториална единица и да бъде трансформиран в муниципий.
Тя отбеляза още, че българското малцинство в Молдова е важен градивен елемент на двустранните отношения между държавите и е от най-мощните стимули за развитие на сътрудничеството.
Велислава Петрова посочи още, че акцент в разговорите е била енергийната сигурност. Тя отбеляза, че България подпомага укрепването на енергийната сигурност на Молдова посредством вертикалния газов коридор и това е тема, по която работата ще продължи. Министърът акцентира на това, че вече български компании имат възможност да оперират в Молдова.