Велислава Петрова за бъдещите евросанкции срещу Москва: Трябва да спрат войната

На въпрос относно бъдещия европейски санкционен пакет срещу Русия, външният министър Велислава Петрова отбеляза, че важното при санкциите е да имат ефект над Русия повече, отколкото върху държавите членки и да имат икономически последствия, които да доведат до край на военните действия, а не до тяхното продължаване.

Относно инцидента с дрон в Лайпциг външният министър заяви, че най-важното е било да се изрази солидарност с Германия, което Петрова е направила и в лично качество на среща с германския си колега в Ирландия.

„Мисля, че България направи това, което беше необходимо, а именно да даде ясната си позиция, че има солидарност към своя партньор", добави тя, цитирана от БТА.

Днес Петрова се срещна с вицепремиера и министър на външните работи на Молдова Михай Попшой.

"Ще продължим да подкрепяме Молдова по нейния европейски път, каза тя на брифинг след срещата им.

По думите ѝ Молдова ясно показва, че когато е налице политическо желание, готовност за реформи, пътят на присъединяване към ЕС е възможен, дори и във влошена среда за сигурност и военни действия в непосредствена близост. Правителството на Молдова е показало, че има готовност, политическа воля и зрялост да върви уверено по този път, каза още Петрова.

Във връзка с българската общност в район Тараклия, която наброява около 50 хиляди души, министърът каза, че Молдова е направила така, че административната реформа в страната да не окаже негативно влияние върху българското малцинство. Петрова припомни, че е взето решение Тараклийският район да бъде запазен в самостоятелна административна териториална единица и да бъде трансформиран в муниципий.

Тя отбеляза още, че българското малцинство в Молдова е важен градивен елемент на двустранните отношения между държавите и е от най-мощните стимули за развитие на сътрудничеството.

Велислава Петрова посочи още, че акцент в разговорите е била енергийната сигурност. Тя отбеляза, че България подпомага укрепването на енергийната сигурност на Молдова посредством вертикалния газов коридор и това е тема, по която работата ще продължи. Министърът акцентира на това, че вече български компании имат възможност да оперират в Молдова.