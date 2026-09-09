Родителите няма да връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъствия за месец

Родителите няма да връщат еднократната помощ за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, ако детето е допуснало 5 отсъствия без уважителни причини в рамките на месец. Остават другите две основания за връщане на помощта – ако детето не постъпи в училище или ако не продължи образованието си през втория учебен срок. Освен това при 5 неизвинени отсъствия няма да се спират помощите за цяла година, а само за съответния месец. Това предвиждат приетите промени в Закона за семейните помощи за деца. С тях се облекчава достъпа до тях, като имаме цел да подкрепим по-добре родителите в отглеждането на децата и да не създаваме прекалено големи тежести, обясни социалната министърка Наталия Ефремова след заседанието на Министреския съвет.

До момента, ако едно дете не е било в училище и има допуснати повече от 5 неизвинени отсъствия в месеца еднократната помощ за деца от първи до четвърти клас, както и тези в осми, трябваше да върнат помощта. Занапред тази помощ няма да се връща.

Бременните жени и семейства на чужди граждани със закрила да имат право на семейни помощи, обясни още Ефремова.