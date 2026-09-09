Най-важното за българина е да е в добро здраве, сочи проучване

Личното здраве, финансовата сигурност и личната свобода придобиват все по-голямо значение за българина, показват данните от новото издание на национално представителното проучване „Индекс на пълноценния живот", инициирано от „Лидл България" и разработено и проведено от „Прогрес Консулт". То се прави от 9 години и резултатите показват устойчивост на факторите, които са най-важни, независимо, че през това време се случиха множество кризи, подчерта при представянето Росен Кутелов, управител на „Прогрес Консулт" и автор на проучването.

Основният извод от анализа на данните, съпоставени с резултатите от 2022 г., е, че е налице умерена стабилност в ценностната структура на българското общество. Най-високо оценените фактори и през двете години остават доброто физическо и психическо здравето, любовта и близки отношения, честността и човечността в обкръжението, финансовата сигурност, спокойствието и липсата на стрес. Средните оценки на тези фактори са над 4,4-4,8 от 5 възможни, което показва много силна ценностна устойчивост, подчерта Кутелов.

Личното здраве за първи път се класира на първо място и това вероятно означава, че българинът добре осъзнава, че ако не е здрав, той не би бил полезен на най-близките си, на партньора си и на децата си, каза Кутелов.

На второ място сред най-важните фактори е здравето на най-близките, а финансовата сигурност отбелязва съществен ръст и за първи път се изкачва на трето място. Това показва нарастващата чувствителност към семейния бюджет и необходимостта от по-голяма сигурност и предвидимост.

„Ролята на Лидл въз основа на тези изводи е да осигури именно стабилност и предвидимост при пазаруването в такива времена на турбуленции при цените. Същото е и по отношение на българските ни партньори и доставчици – за много от тях, с които работим от дълги години, ние осигуряваме дългосрочна предвидимост. Честното ценообразуване също е фактор, с който подпомагаме осигуряването на спокойствие за домакинствата", каза при представянането на резултатите главният изпълнителен директор на „Лидл България" Милена Драгийска.

„Тази действия вървят ръка за ръка с неизменно високото качество на продуктите, сигурност за нашите служители и партньорите ни – българските производители, както и с подкрепата за децата и общностите чрез инициативи като „Фермата на Lidl" и „Ти и Lidl", каза още Драгийска.