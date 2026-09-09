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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23530231 www.24chasa.bg

Задържаха двама за кражба на кола и пари в село Тлачене

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Полиция СНИМКА: Архив

Двама души са задържани заради кражба на автомобил и пари от частен дом в с. Тлачене, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Враца. Сигнал до полицията е подал потърпевшият жител на селото.

Полицейските служители са установили, че в къщата е проникнато във времето от 01:00 часа на 7 септември до 07:00 часа на 8 септември. Оттам са откраднати 250 евро и ключ за лек автомобил, след което извършителят противозаконно е отнел лекия автомобил, паркиран пред къщата.

След проведените бързи процесуално-следствени действия е установено, че съпричастни към деянието са двама души от същото село, които са задържани за срок до 24 часа в Районното управление – Бяла Слатина. Автомобилът е намерен катастрофирал в стълб в селото. Работата по случая продължава, пише БТА. 

Според отчета на ОДМВР – Враца, публикуван на страницата на дирекцията, през миналата година са били регистрирани 10 противозаконни отнемания на моторни превозни средства, от които девет са били разкрити. Това е малко повече спрямо предходната 2024 г., когато отнеманията са били шест, от които пет са били разкрити.

Полиция СНИМКА: Архив

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