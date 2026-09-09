Съдът прекрати делото за спирането на тока в Баба Алино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административен съд – Варна прекрати делото, заведено от „Форест клуб Варна" ООД срещу „Електроразпределение Север" АД заради спирането на електрозахранването към постройки в местност Баба Алино.

Делото е образувано след жалба на дружеството срещу предписание на „Електроразпределение Север" от 17 август 2026 г. С него на „Форест клуб Варна" е разпоредено да бъде прекъснато електрозахранването към постройки в местността.

Причината е свързана с влязла в сила заповед на Община Варна, с която Баба Алино е определена като зона, забранена за строителство.

Съдът обаче е приел, че административният съд не е мястото, където този спор трябва да бъде решаван. Причината е, че „Електроразпределение Север" е търговско дружество, а не държавна институция, която издава административни актове.

Затова предписанието на дружеството не се смята за административен акт и спорът, ако има такъв, трябва да бъде решаван от граждански съд.

Съдът е посочил и още една причина за прекратяването на делото – предписанието вече е изпълнено. Това означава, че дори делото да продължи, за Форест клуб Варна вече няма практическа полза от него.

С определението си Административният съд – Варна е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото.

Решението не е окончателно. То може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.