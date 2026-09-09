Кметицата на Брусарци за разследването в общината: Нямам притеснения

Нямам притеснения. Така кметът на Брусарци Наташа Михайлова коментира акцията на полицаи от ОДМВР – Монтана и РУ – Лом в общината.

"В сградата на Община Брусарци в момента тече полицейска проверка на документацията по два проекта, изпълнени от местната администрация през тази и миналата година и финансирани с европейски средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)", заяви Михайлова пред БТА.

Тя посочи, че единият проект е за ремонт на сградите и двора на Средно училище „Христо Ботев“ в Брусарци, а другият – за ремонт на сградата на общинската администрация в града.

Михайлова заяви, че няма да коментира случващото се, преди да станат ясни резултатите от проверката, и допълни, че няма притеснения. Тя посочи, че и днес общинската администрация в Брусарци работи в обичайния си ритъм и служителите изпълняват задълженията си.

Акцията се провежда под надзора на Окръжна прокуратура - Монтана. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс – престъпление по служба.