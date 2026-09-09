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Затворът в Ловеч отбелязва 90 години от своето създаване, министър Найденов ще бъде гост на тържеството

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Затвор в Ловеч; Снимка: Министерство на правосъдието

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще бъде гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч.

 Официалното събитие ще се състои на 10 септември 2026 г., от 17:30 ч. в Драматичен театър „Борис Луканов“-Ловеч, където е предвидена програма, посветена на историята, развитието и съвременната дейност на затвора. Преди това във фоайето на театъра ще бъде открита юбилейна изложба с картини и други произведения на изкуството, изработени от служители на затвора и от лишени от свобода.

 По-рано през деня началникът на затвора ст. комисар Пламен Хинков ще посрещне министър Найденов на място в пенитенциарното заведение, където Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил ще извърши водосвет.  

 Очаква се честването да събере настоящи и бивши служители на институцията, представители на държавната и местната власт, партньорски организации и официални гости. В Ловеч ще бъдат още заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов, началници на затвори от цялата страна и др. 

Затвор в Ловеч; Снимка: Министерство на правосъдието
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