Затворът в Ловеч отбелязва 90 години от своето създаване, министър Найденов ще бъде гост на тържеството

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще бъде гост на тържественото отбелязване на 90 години от създаването на затвора в Ловеч.

Официалното събитие ще се състои на 10 септември 2026 г., от 17:30 ч. в Драматичен театър „Борис Луканов“-Ловеч, където е предвидена програма, посветена на историята, развитието и съвременната дейност на затвора. Преди това във фоайето на театъра ще бъде открита юбилейна изложба с картини и други произведения на изкуството, изработени от служители на затвора и от лишени от свобода.

По-рано през деня началникът на затвора ст. комисар Пламен Хинков ще посрещне министър Найденов на място в пенитенциарното заведение, където Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил ще извърши водосвет.

Очаква се честването да събере настоящи и бивши служители на институцията, представители на държавната и местната власт, партньорски организации и официални гости. В Ловеч ще бъдат още заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов, началници на затвори от цялата страна и др.