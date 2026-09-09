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Пламна гора над старозагорски квартал

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СНИМКА: Архив

Пожар е пламнал в гора над квартал „Лозенец“ в Стара Загора. Сигналът за огъня е получен в 13:28 часа днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Стара Загора по информация на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стара Загора.

На място вече са изпратени три екипа на пожарната. Организира се изпращането на допълнителни екипи за овладяване на пожара. За подпомагане на гасителните действия е осигурена и водоноска от Община Стара Загора, пише БТА. 

От местната администрация информираха, че всички сили на терен са насочени към ограничаване на разпространението на огъня и овладяване на пожара във възможно най-кратки срокове.

Община Стара Загора следи ситуацията и ще информира своевременно при промяна на обстановката. Апелираме гражданите да проявят повишено внимание и да оставят свободен достъпа до района за специализираната техника и екипите, които работят по овладяването на пожара, посочиха от администрацията.

Към момента няма информация за пострадали хора.

Пожар в близост до квартала възникна и преди няколко дни.

СНИМКА: Архив

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