Поискаха да съдят при закрити врати Иван от Желязно за убийството на 2-месечния му син

Процесът срещу младия мъж от пловдивското село ще се гледа в 3 последователни дни

Защитата на 28-годишният Иван Иванов от пловдивското село Желязно поиска делото срещу него за убийството на 2-месечния му син да се гледа при закрити врати. Адвокат Светлана Званчева изтъкна, че предмет на наказателното производство е смъртта на малолетно дете и счита, че при разпита на свидетелите ще бъдат коментирани факти от личния му живот и отношенията между родителите, а публичното им разгласяване би накърнило достойнството на участниците в процеса.

Основно било запазването на достойнството на детето, макар то да е починало. Държа да подчертая, че не целя ограничаване на публичността на процеса, а баланс с честта и достойнството на участниците", каза Званчева. Прокурор Димитър Пехливанов се съгласи, че случаят касае семейни отношения, но заяви, че е против да се ограничава публичността на делото. "Отделни производствени действия могат да се гледат при закрити врати, но ограничаването на цялото производство е напълно незаконосъобразно", възпротиви се обвинителят.

Съдебният състав, председателстван от магистрата Петко Минев, счете, че няма основания за разглеждане на делото при закрити врати и намери искането на защитата за неоснователно. Прие казаното от прокурора, че няма пречки да се засекретяват разпитите на дадени свидетели, ако съдържат данни от интимния живот на подсъдимия или свидетелите. "Цялостното разглеждане на наказателния процес според съда не е нужно", категоричен беше съдия Минев.

Иванов не се признава за виновен. Делото ще продължи в три последователни дати - на 5, 6 и 7 октомври. Ако всичко мине по план, се очаква след месец да бъде ясна присъдата.

Сигналът за смъртта на бебето беше подаден на 26 февруари. На място в къщата на семейство Иванови пристигнали полицаи и медици, които обаче единствено констатирали фаталния изход. От прокуратурата тогава съобщиха, че на трупа било извършено съдебномедицинско изследване, което установило, че момченцето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. Разследващите събрали доказателства, че е било ударено по главата с бутилка от баща му.