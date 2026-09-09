Шофьорът от катастрофата, при която загинаха двама братя край Смолян, е имал книжка от 3 август

Шофьорът, който е бил зад волана на автомобила при тежката катастрофа на пътя Смилян–Смолян, при която загинаха двама братя, а други трима души бяха ранени, е придобил шофьорска книжка на 3 август тази година, съобщи полицията.

„Предстои наблюдаващият прокурор да прецени дали да поиска задържането му за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане за мярка „Задържане под стража" пред Окръжния съд в Смолян", заяви на брифинг окръжният прокурор Недко Симов.

По думите му към момента деянието се квалифицира като причиняване на смърт на повече от едно лице и телесна повреда на повече от едно лице при нарушение на правилата за движение по пътищата. Предвиденото наказание е от 10 до 20 години лишаване от свобода.

"Тежка е санкцията. Знаете, че законодателят преди няколко години извърши промени в Наказателния кодекс, включително и в тези текстове. Дано наистина възпитателният ефект въздейства, защото виждаме, че неразумното шофиране, макар и за една секунда невнимание, може да доведе до такива фатални последствия", добави прокурор Симов.

Разследването продължава. Предстои да бъдат разпитани пострадалите, когато здравословното им състояние позволява това. Техните показания са важни за изясняване на механизма на катастрофата и за установяване на всички обстоятелства около произшествието, посочи Симов.

Назначени са съдебномедицински експертизи, а в момента се извършват аутопсии на загиналите младежи. Предстои да бъде назначена и автотехническа експертиза, която трябва да установи причините за катастрофата и дали фактори като състоянието на пътната настилка са оказали влияние върху произшествието.

Катастрофата покруси смолянското село Смилян, откъдето са били всички пътуващи в лекия автомобил.

Тежкият инцидент е станал вечерта на 8 септември около 22:05 часа на републиканския път III-868, на около три километра преди Смолян, по направлението от Смилян към града.

По първоначални данни 18-годишният водач на „Опел Вектра" е загубил контрол над автомобила заради несъобразена скорост. Колата е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила в „Хонда CR-V", управлявана от 43-годишен мъж, който се е движел правомерно в своята лента.

В „Опел"-а са пътували четирима души. Двамата братя на 17 и 18 години са загинали при сблъсъка. Другият пътник, също 18-годишен, е получил по-леки наранявания и е настанен в болница за изследвания и наблюдение.

При катастрофата са пострадали и двамата пътуващи в „Хонда"-та. 43-годишният водач е с открита фрактура на дясното бедро, а пътничката до него е с фрактура на гръдната кост и лявата ключица. И двамата са настанени за лечение.

Участъкът, в който е станала катастрофата, е в ремонт. При извършения оглед са документирани всички обстоятелства на местопроизшествието. Ще бъде проверено дали дупки, пясък, повреди или други особености на пътната настилка са могли да повлияят върху безопасното управление на автомобила, добави прокурорът.

Окончателните изводи за причините и механизма на катастрофата ще бъдат направени след приключването на експертизите и събирането на всички доказателства по досъдебното производство.