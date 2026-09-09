Подпалиха 12 коли в София тази нощ

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Общо 12 автомобила са били запалени в София тази нощ, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Разследва се версия за умишлен палеж и има образувани досъдебни производства.

Потушен е пожарът, обхванал шест автомобила в квартал "Хиподрума". Напълно изгорели са три коли, а другите три са частично засегнати от огъня. Получени са няколко сигнала, като първият е в 01:50 ч. На място са изпратени екипи на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и полицейски екипи.

В ж.к. "Лагера" е получен сигнал за шест горящи автомобила в малка междублокова улица около 2:05 ч., посочиха още от МВР.