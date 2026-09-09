Освободиха шофьора, убил 2 деца от школата на "Славия" и бащата на едно от тях на "Тракия"

Шофьорът на тира, който при тежка катастрофа на магистрала „Тракия" уби две 9-годишни деца от школата на футболен клуб „Славия" и бащата на едното от тях, вече е на свобода.

Енчо Динев е освободен, тъй като е изтекъл максималният срок, в който може да бъде задържан под стража без внесен обвинителен акт. За това съобщи лидерът на "Сияние" Николай Попов във Фейсбук. Информацията бе потвърдена пред „България Днес" и от адвоката на Динев – Генчо Димов.

„Всичко е в рамките на закона! Няма как да го държат в ареста толкова време без внесен обвинителен акт", коментира адвокатът.

По думите му назначената автотехническа експертиза все още не е готова. „Проверих преди 10 дни. Никой не ни е уведомил, че е готова, за да можем да се запознаем с нея", каза Димов.

Динев е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице. Тъй като престъплението е непредпазливо, законът предвижда срокът за задържане под стража в досъдебното производство да не надхвърля два месеца, без да е внесен обвинителен акт.

В момента Динев е у дома си и се грижи за болния си баща. Не е ясно каква точно мярка за неотклонение му е определена, тъй като адвокатът му не е пожелал да уточни. Тя може да бъде домашен арест или подписка.

Тежкият инцидент се разигра на 24 юни. Тогава на АМ "Тракия", край Ямбол, шофьорът загуби контрол над камиона и проби мантинелата. На място починаха две момчета на по 9 години от школата на "Славия", както и бащата на едно от тях. Тежко пострадаха треньорът им и неговата приятелка. Петимата пътували за футболен турнир.

След катастрофата през юни вътрешният министър Иван Демерджиев поиска проверки на всички мантинели в страната. Той обясни, че за в бъдеще МВР ще проверява при всяка катастрофа с ранен или загинал не само шофьорите, но и пътя. Това включва както крайпътни дървета, така и мантинели, храсти, качеството на настилката и други. Само за юни вътрешното ведомство изпратило над 1400 писма до стопаните на пътя с препоръки какви проблеми по тях да отстранят. Ако не го направят, МВР ще ги даде на прокуратурата.