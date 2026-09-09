224 деца са били на отчет в детска педагогическа стая в Добрич за година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

224 деца са били на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) в област Добрич през 2025 г. заради извършени от тях престъпления и противообществени прояви. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро.

Сред водените на отчет са 187 момчета и 42 момичета. Малолетните на възраст от 8 до 13 години са 48, от които 37 момчета и 11 момичета. Непълнолетните между 14 и 17 години са 176 – 145 момчета и 31 момичета.

През годината децата, водени на отчет в ДПС, са извършили общо 114 престъпления. Най-разпространени са кражбите на имущество – 48 случая. Най-често децата са крали от магазини и други търговски обекти – 20 случая, или 41,7% от всички кражби. Следват кражбите от домове – 7 случая, или 14,6%.

За извършени противообществени прояви през 2025 г. през ДПС са преминали 101 деца – 62 момчета и 39 момичета.

Сред най-честите прояви са насилието и агресията – 21 случая. Следват бягствата от дома, специализирана институция или социална услуга от резидентен тип – 19, повреждането на обществена или частна собственост – 13, както и непристойното или хулиганско поведение на обществено място – 12 случая.

Регистрирани са още 9 случая на обиди и закани, 8 на употреба на психоактивни вещества, 5 на проституиране и 3 на тормоз.

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са наложили 165 възпитателни мерки на 149 деца на възраст между 8 и 17 години за извършени от тях 140 общественоопасни деяния.

Най-често е налагано предупреждение – 65 пъти. В 44 случая децата са поставяни под възпитателен надзор на обществен възпитател, а в 30 – под надзор на родителите или лицата, които ги заместват, с изискване за полагане на засилени грижи.

По 7 пъти са наложени мерките детето да се извини на пострадалия и да бъде предупредено за настаняване във възпитателен интернат с изпитателен срок до 6 месеца. В 6 случая децата са задължени да участват в консултации, обучения и програми.