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За ден 19 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В рамките на изминалия ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират четирима, трима са отказали тестване.

14579 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17214 водачи и пътници. Съставени са 4083 фиша и 377 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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