Разбиха депо за дрога в София, от него доставяли наркотиците след плащане в крипто (Снимки)

Депо за наркотици с 3 килограма марихуана, 9 килограма метамфетамин, 2 килограма и половина екстази на хапчета, около половин килограм кокаин и половин килограм хашиш бе разбито при акция на сектор "Наркотици" в Главна дирекция "Национална полиция". От него дилърите са вземали дрогата след поръчка през затворена телеграм група и плащане с криптовалута, разказа шефът на Криминална полиция комисар Ангел Папалезов.

"Схемата е следната – след плащане с криптовалути в затворена телеграм група наркотиците се доставят на дроп локации в София. Клиентите след това получават локациите на телефоните си и по този начин ги вземат без лична среща с дилъра", описа как се е действало Папалезов. И обясни, че на улицата грам марихуанаструва около 10 евро, екстазито – около 15 евро, а кокаинът – около 70 евро.

В къщата в столичния кв. "Горна баня", ползвана за депо, задържали мъж на 32 години. Той бил с чисто досие. Задържаното лице е 32-годишен софиянец без криминални прояви до момента. "Това е и почерк на наркогрупите в момента – като складжии и улични дилъри да наемат младежи, които не са криминално проявени, така че органите на МВР да нямат предварителна информация за тях", разказа Папалезов. И обясни, че до разбиване на депото се стигнало след наблюдение. Смята се, че то е работило няколко месеца.