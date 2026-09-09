Новa детска градина за 206 деца планират в столичния квартал „Манастирски ливади“

Столичната община предлага да придобие терен в „Манастирски ливади – изток", върху който да бъде изградена нова детска градина с минимум 8 групи – 2 яслени и 6 градински. Капацитетът на бъдещото заведение ще бъде общо 206 места.

Предложението е внесено от кмета на София Васил Терзиев, кмета на район „Триадица" Димитър Божилов и общинския съветник Бонка Василева. Осигуряването на подходящ терен е една от ключовите първи стъпки за реализацията на проекта, съобщиха от Столична община.

Предвиденият имот е с площ от 4443 кв. м и е отреден за изграждане на общинска образователна инфраструктура. Според общината това е важна възможност за увеличаване на местата за най-малките деца в „Манастирски ливади – изток", където броят на семействата продължава да расте, а нуждата от нови детски градини е висока.

„В „Манастирски ливади – изток" живеят все повече семейства и нуждата от места за децата расте заедно с квартала. Имаме конкретна възможност да осигурим терен за нова детска градина с 206 места. Затова правим необходимото този терен да остане за обществена инфраструктура и да може да бъде реализиран като място за децата на квартала", заяви кметът на столиацата.

Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места, а до края на тази година се очаква да бъдат открити още над 1000 места.

Увеличаването на местата е част от дългосрочната цел на Столичната община, заложена в стратегията „София – град на децата: Първите 7". Планът е до края на 2027 г. да бъде преодолян недостигът на места, така че всяко дете да има възможност за достъп до качествена грижа според избора на семейството.

Предложението за придобиването на терена в „Манастирски ливади – изток" предстои да бъде разгледано на следващото заседание на Столичния общински съвет.