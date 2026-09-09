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БАБХ спря на границата над 28 тона грозде и чушки с пестициди

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СНИМКА: Пиксабей

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря от достъп до пазара на Европейския съюз две пратки пресни зеленчуци и плодове заради установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Несъответствията са открити при лабораторни изследвания в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар.

Едната пратка е с 19 200 кг десертно грозде от Турция. Тя ще бъде върната обратно в страната на произход.

Другата пратка съдържа 9502 кг чушки от Република Северна Македония. Те няма да бъдат допуснати до пазара и ще бъдат унищожени.

От началото на засиления контрол инспекторите на БАБХ са спрели общо пет пратки десертно грозде от Турция с общо тегло над 53 тона. При проверките са установени и две пратки чушки от Република Северна Македония, чието общо количество надхвърля 21 тона.

Проверките на пресните плодове и зеленчуци продължават. От БАБХ призовават гражданите да подават сигнали при съмнения за нарушения на горещия телефон на агенцията – 0700 12 299.

СНИМКА: Пиксабей

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