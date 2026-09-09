Демерджиев: Данните от тол камерите за нарушители ще отиват на таблетите на пътните полицаи

Контролът на пътната безопасност ще бъде обединен в МВР, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг с министъра на транспорта Георги Пеев по повод реформата в пътната безопасност и приетия План за действие от Министерския съвет.

Досега, по думите му, контролът е бил разпокъсан между три институции, като сега полицейските екипи ще правят комплексни проверки, т.е. ще изпълняват и контролните функции на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и БГ ТОЛ.

Според министъра с тази промяна ще се подобрят качеството на контрола и ефективността. Той добави, че държавата ще използва пълноценно тол камерите, като данните от тях за нарушители ще бъдат изпращани на таблетите на пътните полицаи, които ще извеждат съответните шофьори от пътя.

Предвиждат се също така изменения в Закона за движението по пътищата, с които да се въведат т.нар. електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства при определен тип нарушения.

Министър Демерджиев каза още, че с около 30% ще се намалят щатните бройки, осъществяващи контрол на пътя. По думите му с реформата ще се спестят и генерират средства за държавата. За допълнителните контролни дейности на МВР ще са необходими около 400 щатни бройки – нови служители, се посочва в плана за действие.

Цялостната реформа трябва да завърши в края на 2027 г., каза транспортният министър Георги Пеев, цитиран от БТА.

По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че правителството днес създава нов контролен орган за пътна безопасност - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор". Тя ще обедини всички функции, които сега са разпръснати в различните министерства. Там ще има единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността по пътищата, който ще се основава на сегашната тол система. Там в реално време и денонощно ще постъпва информация, от която ще се ползват и Агенция "Митници", НАП, тол системата, 112, въздушните линейки, горските и др.