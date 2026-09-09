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Пожар лумна край село Чернокапци

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Пожарна Снимка: Архив

Два пожарни екипа гасят пожар край омуртагското село Чернокапци. Горят сухи треви в западната част на населеното място, огънят е в близост до имоти и къщи, каза пред БТА кметът Метин Аптулов.

Сигналът за възникването на огъня е подаден в дежурната част около 14:00 часа, добавиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище. Незабавно на място са изпратени два пожарни автомобила със седем огнеборци от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Омуртаг. 

Кметът добави, че в гасенето на огънят се включват и три трактора на стопани от селото. Целта е огънят да не достигне до гората в близост и до слънчогледов масив. 

Директорът на регионалната дирекция на пожарната в Търговище комисар Стефан Стефанов каза, че се формира и трети екип огнеборци, който да подпомогне работата на терен при нужда. Призовават се доброволци да се включват в борбата със стихията. 

 

Пожарна

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