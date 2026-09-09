Пожарникари, горски и доброволци се борят с пожара над Стара Загора

Седем пожарни екипа от Стара Загора, три екипа на Държавното горско стопанство и два отряда доброволци вече установиха контрол над пожара, който лумна днес след обяд в гора над старозагорския квартал "Лозенец", съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града. Община Стара Загора участва с водоноски. Полиция контролира достъпа до мястото на пожара. На помощ са извикани и 4 противопожарни екипа от съседни области - Сливен, Хасково и Пловдив. Засегнатата площ е малко над 210 декара, уточниха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Засегнати са предимно млади горски култури, широколистна и иглолистна растителност.

"Гората е на около 15 години и е създадена с участието на доброволци от Стара Загора. Това отново показва колко бързо може да бъде унищожено нещо, което е създавано с години. За около два часа са засегнати близо 200 декара. Апелираме да не се пали огън на открито, за да не се стига до подобни бедствия", призова инж. Чергеланов, директор на горското стопанство в Стара Загора.

Секретарят на община Стара Загора Николай Диков благодари на пожарникарите, служителите на горското стопанство, доброволците и всички институции, включили се в овладяването на огъня.

"Старозагорци отново видяха гъстия дим, който се спусна над града. Само бързата и координирана намеса предотврати засягането на много по-голяма горска територия. Намираме се отново в северните части над кв. „Лозенец" и това е пореден пожар в рамките на няколко дни. Човешката небрежност или умишлените действия се отразяват негативно на всички. Нека бъдем особено предпазливи в горещините и през летните месеци", заяви Николай Диков.

Особено тревожна е статистиката за пожарите в района. От началото на пожароопасния сезон само северно от Стара Загора са регистрирани 45 пожара в рамките на 60 календарни дни, обобщиха от общината.

Сигналът за този пожар бе подаден днес в 13,28 часа. За неговото овладяване следят лично областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов и директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов.