Арестуваната за убийството на бебе във Варна иска на свобода

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Арестуваната за убийството на едногодишно дете във Варна жена иска да излезе на свобода. Искането й ще бъде разгледано утре от Апелативния съд във Варна.

Делото пред втората инстанция е образувано по жалба на обвиняемата А. Т. срещу определението на Окръжния съд във Варна, с което тя беше оставена в ареста.

33-годишната жена е обвинена в убийството на малолетно дете. Тя е близка на семейството на едногодишното бебе и живее на адреса, където на 30 август е подаден сигнал за намерено в безпомощно състояние дете.

На място веднага били изпратени полицейски екипи и спешна помощ. Медиците само констатирали смъртта на бебето.

Първоначално е образувано досъдебно производство, за да се изяснят причините за смъртта. Назначената съдебномедицинска експертиза установила, че детето е починало вследствие на черепно-мозъчна травма.

Прокуратурата не съобщава как точно е причинена травмата – дали детето е паднало или е било ударено. Не са оповестени и подробности за характера на нараняванията.

В хода на разследването полицията стигнала до 33-годишната жена. Тя била задържана, а впоследствие привлечена като обвиняема за убийство на малолетно лице.

Първоначално прокуратурата я задържала за срок до 72 часа. След това Окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Сега обвиняемата обжалва това решение и настоява да бъде освободена.

Апелативният съд във Варна ще разгледа жалбата й утре. Решението на втората инстанция ще бъде окончателно и няма да подлежи на обжалване.

Междувременно разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Все още няма официално съобщение как точно е настъпила травмата, довела до смъртта на детето, както и какви са били обстоятелствата в дома в момента на трагедията.

Предстои съдът да прецени има ли основания обвиняемата да остане в ареста или мярката й да бъде променена.