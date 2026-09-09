Нанков от болницата: В живота има по-важни неща от споровете с Иван Шишков

В живота има и по-важни неща от спора с него (Иван Шишков). Това написа депутатът от ГЕРБ Николай Нанков след днешния блицконтрол в ресорната парламентарна комисия, на която не успял да присъства. Той обяснява отсъствието си с претърпяна медицинска манипулация и обявява, че вече е добре, но обещава да проведе дебат с Шишков при следващата им среща. Той атакува министъра и за раздадените допълнителни материални стимули, като го обвинява в лицемерие и манипулации за състоянието на заварения бюджет.

По време на комисията днес Шишков съобщи, че държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД е закупило машини за монтаж на мантинели и се очаква до 10-15 дни да представи оферта за подмяна на повредените и липсващи обезопасителни съоръжения по магистрала „Хемус" и други пътища.

Шишков заяви, че занапред подмяната на мантинели и други обезопасителни съоръжения ще бъде включена в договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата. Настоящите договори изтичат, а в момента се подготвят условията за избор на новите фирми.

Министърът съобщи още, че наредбата за мантинелите се преразглежда. В нея със сигурност ще бъдат предвидени и бетонни предпазни съоръжения за определени участъци. Шишков уточни, че първоначалната им цена е значително по-висока от тази на металните мантинели, но предимството им е, че с времето не се налага да бъдат подменяни и така постепенно се изплащат.

Ето какво написа Нанков:

Днес регионалният министър Шишков изразил съжаление, че ме няма на блицконтрола му в ресорната комисия в парламента. И аз съжалявам - хубав дебат щяхме да направим. Нищо, следващия път. И нетърпение личи у Шишков - изчезнал съм бил. Не съм - в живота има и по-важни неща от спора с него. Но няма да го бавя, да не се тревожи.

Благодаря на доц. Атанасов и целия екип на Клиниката по Хирургия на УМБАЛ "Софиямед" за чудесното отношение. Вече съм добре и всичко е наред.

А относно манипулациите на Шишков днес относно раздадените от него ДМС-та - та нали той си късаше ризата от сутрин до вечер, че е заварил продънен бюджет и едва ли не Апокалипсисът идва. Оказа се, че скандално лъже - защото очевидно е заварил пълен бюджет, в който са останали дори 1 млн. евро за ДМС-та. Та срещу това лицемерие негодуваме. И няма да спрем...