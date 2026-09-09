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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23531980 www.24chasa.bg

ЦИК възлага проверка на гражданството на кандидатите за президент и вицепрезидент

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ЦИК КАДЪР: Фейсбук

Централната избирателна комисия (ЦИК) възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) да извърши проверка на кандидатите за президент и вицепрезидент в изборите на 25 октомври 2026 г. по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство, съобщиха от пресцентъра на ЦИК. 

За извършване на проверката ЦИК предоставя на ГРАО кандидатските листи в структуриран електронен вид. Проверката се извършва по реда на вписване на предложенията в регистъра на Комисията. Проверката трябва да се извърши до 24 септември, съобщава БТА. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

За участие в изборите инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие от 9:30 часа на 7 септември до 17:00 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, допълни тя.

ЦИК КАДЪР: Фейсбук

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