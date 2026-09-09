Росица Карамфилова: Водата в община Струмяни няма отклонения

Първоначалните резултати показаха, че във физикохимичните показатели на водата в община Струмяни няма отклонения, каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в рамките на изслушването си в парламентарната ресорна комисия. Карамфилова отговори на въпрос от Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС относно качеството на водата след наводнението в община Струмяни.

Микробиологията е в компетентността на регионалните здравни инспекции. Дали водата е годна за пиене или не, е в компетентността на съответната регионална здравна инспекция, както и на ВИК оператора, посочи екоминистърът, цитирана от БТА.

След наводнението е определен извънреден мониторинг в компетентността на структурите на Министерството на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда на физикохимични показатели и други специфични показатели. Последната информация, която имам, е, че мониторингът продължава, добави тя.

Министърът посочи, че ще бъде направено цялостно разследване на територията от Софийския университет и Института по геопространствени изследвания и технологии, за да бъдат открити ключовите причини за бедствието в Струмяни. Поставен е план за действие на басейновите дирекции, за идентифициране на всички дерета и пресъхващи реки, каза Карамфилова. По думите ѝ в плановете за управление на риска от наводнение река Шашка дори не е включена в зоните с по-висок риск от заливаемост.

Бедствията не могат да бъдат прогнозирани, но щетата може да бъде намалена при превантивни действия, затова е необходим цялостен подход, добави министър Карамфилова.

Ще бъде създаден Междуведомствен механизъм, който ще даде отговор и решителни действия за превенция, бърза реакция, качествено разследване и наказателна отговорност във връзка с незаконното използване на отрови и отровни примамки в природата, каза Карамфилова в отговор на въпрос от депутата Стефан Сабрутев ("Прогресивна България").

Министърът припомни случая с отровените пет лешояда в Национален парк "Централен Балкан" през август.

Карамфилова поясни, че в механизма ще участват компетентни институции с практически опит. С екипите проведохме среща, на която беше обсъдена възможността поставянето и използването на отровни примки да бъде ясно обхванато от наказателното законодателство, добави тя.

Мирослав Калугеров от Дирекция "Национална служба за защита на природата" към Министерството на околната среда и водите каза, че законодателният пакет се подготвя заедно с Асоциацията на прокурорите в България. Предвиждаме и увеличаване на наказанията за някои от съставите на Наказателния кодекс (НК), свързан с посегателства върху дивата природа, като идеята е да се вдигнат наказанията и тези престъпления да се квалифицират като тежки, за да могат да се използват всички способи на разследването, тъй като към настоящия момент това е невъзможно, обясни той.

По думите му Междуведомственият механизъм ще има предмет не само престъпленията против дивата природа, а изобщо престъпленията против околната среда.