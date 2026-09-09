Задържаха сръбски шофьор край Видин с 30 000 кутии цигари, скрити в тайник на камион (Снимки)

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Сърбин е задържан за контрабанда на голямо количество цигари през България при специализирана операция на служители на Гранично полицейско управление – Брегово. Той е арестуван след около месец и половина оперативна работа по установяване на престъпната дейност, съобщиха от полицията.

На 8 септември граничен наряд от ГПУ-Брегово спрял за проверка в района на Видин товарен автомобил със сръбска регистрация. Камионът бил управляван от 56-годишен сръбски гражданин.

СНИМКА: Гранична полиция

На превозното средство била извършена рентгенова проверка в митническото бюро във Видин. При сканирането граничните полицаи установили наличие на тайник в единия край на ремаркето.

В него били открити 60 мастербокса, или общо 30 000 кутии цигари, всички с косовски акцизен бандерол.

СНИМКА: Гранична полиция

Сръбският шофьор и товарният автомобил с контрабандните цигари били задържани в ГПУ-Брегово. По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на районната прокуратура водачът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.