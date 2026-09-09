Теменужка Петкова: Разходи на АПИ за 2026 г. се прехвърлят към 2025 г.

Бившият финансов министър Теменужка Петкова атакува регионалния министър Иван Шишков заради представен пред депутатите доклад на Сметната палата за извънредния одит на АПИ. По думите ѝ проверката все още не е приключила, а документът обхващал само 2024 и 2025 г., без да съдържа данни за периода на служебните кабинети на Румен Радев. Петкова твърди, че това потвърждава информацията, оповестена от ГЕРБ ден по-рано.

Вчера от ГЕРБ заявиха, че в АПИ се прави опит разходи, които трябва да бъдат отчетени през 2026 г., да бъдат прехвърлени към вече приключилия бюджет за 2025 г. Според партията това ставало по устни указания на министерството на финансите и би могло да повлияе върху размера на отчетения бюджетен дефицит за 2025 г. От ГЕРБ-СДС заявиха, че разполагат с данни, с които могат да докажат твърденията си, и поискаха отговори дали е оказван подобен натиск върху АПИ.

Ето какво написа Петкова:

Скандално! Днес, на заседание на Комисията по регионално развитие, министър Шишков развя "доклад" на Сметната палата от извънредния одит на АПИ, който все още не е приключил! Странно е, че "докладът" съдържаше данни само за 2024 г. и 2025 г., но не и за периода на управление на служебните правителства на Румен Радев. Информацията, която вчера от ГЕРБ оповестихме, очевидно се потвърждава!

По време на комисията днес регионалният министър Иван Шишков съобщи, че държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД е закупило машини за монтаж на мантинели и се очаква до 10-15 дни да представи оферта за подмяна на повредените и липсващи обезопасителни съоръжения по магистрала „Хемус" и други пътища.

Шишков заяви, че занапред подмяната на мантинели и други обезопасителни съоръжения ще бъде включена в договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата. Настоящите договори изтичат, а в момента се подготвят условията за избор на новите фирми.

Министърът съобщи още, че наредбата за мантинелите се преразглежда. В нея със сигурност ще бъдат предвидени и бетонни предпазни съоръжения за определени участъци. Шишков уточни, че първоначалната им цена е значително по-висока от тази на металните мантинели, но предимството им е, че с времето не се налага да бъдат подменяни и така постепенно се изплаща