Търси се изпълнител за ремонта на знаковата ул. "Младежка" в Пловдив, вече са заложени 1,2 млн. евро

След обновяването й ще има детски и спортни площадки, както паркинг и пазар

Направена е първата реална стъпка към обновяване на запуснатата улица "Младежка" в центъра на Пловдив, чиято настилка е толкова разбита, че човек трябва да внимава да не си счупи краката.

Район "Централен" обяви обществената поръчка за избор на фирма, която да преобрази зоната и площада пред областната управа в красиво пространство за разходки, отдих и културни събития.

Проектът е готов от години, но се чакаше да се намерят пари

По сегашните разчети са необходими малко над 7,6 млн. евро без ДДС.

Вече са заложени 1,2 млн. евро за реконструкцията на "Младежка" в бюджета на града, който ще се обсъжда на 17 септември. Очаква се остатъкът от сумата да бъде включен в хазната за догодина. С тях ще може да започне обновяването.

"Хората, които живеят на нея, от години повдигат въпроса кога ще бъде реновирана. Вече сме на прага на избор на изпълнител, за да можем после да се похвалим с едно обновено пространство в градския център", коментира кметът на район "Централен" Георги Стаменов. В момента улицата е разбита и осияна със сергии от пазара. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

На площада пред областната управа, който носи името на Никола Мушанов, има детска площадка и сега, но тя е стара. Идеята е съоръженията да бъдат демонтирани и да започне цялостен ремонт на това пространство и на ул. "Младежка", която е негово продължение и стига до бул. "Копривщица".

Реконструкцията ще започне с подмяната на ВиК мрежата,

за да е сигурно, че след края на реконструкцията няма да се налага да се разкопава отново заради аварии. Това включва и изграждането на нови водопроводни връзки към съседните сгради и монтирането на противопожарни хидранти.

Не един и два пъти пловдивчани са ставали свидетели как улиците в района се превръщат буквално в реки, защото поредният водопровод е гръмнал и на ВиК им трябват няколко дни да го отстранят, а междувременно по високите етажи на блоковете често има проблеми с налягането.

Елинсталациите са над 60-годишни и лятото, когато всеки масово държи поне един климатик постоянно включен, трафопостовете не издържат и живеещите са принудени да спят на 40 градуса. В зоната ще бъде изградена и поливна система, защото наличната растителност ще бъде запазена, ще има и много нова зеленина и всичко това трябва да се поддържа.

По площада и улицата ще се работи на етапи, за да не се затваря целият район. В пространството пред областната управа ще има нови съоръжения за игра на децата, пейки и водни атракции.

Улицата ще бъде разделена условно на две при ремонтните дейности

Първата част, която започва от кръстовището на булевардите "Шести септември" и "Васил Априлов" и продължава до ул. "Пенчо Славейков", районната администрация иска да превърне в красива паркова зона. Тя ще се обедини с площадното пространство пред областната управа и по този начин живеещите наоколо ще имат голямо място за отдих, вместо няколко пейки под стари дървета. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН"

По самата "Младежка" пък ще се появят детски и спортни площадки, които да насърчат различни действия на открито за малки и големи.

Втората част от емблематичната пловдивска улица, която стига чак до бул. "Копривщица", пък трябва да реши проблема с паркирането наоколо. След реновацията ще има достатъчно място, за да компенсира ул. "Младежка" липсата на паркинг в района.

По част от улицата сега има пазар, но се предвиждат промени и за него – той ще бъде ситуиран основно в западната част - край кръговото на "Копривщица".

Планирано е в два дни от седмицата да има фермерски пазар,

на който жителите на квартала да могат да се сдобиват със стоки директно от производителите.

Ако сергиите дойдат п на запад, това би ги поставило на метри от мястото, на което общината планира да изгради още един мост над река Марица. И съответно пазарът ще бъде по-достъпен дори за хора от привидно далечния район "Северен", които на път за вкъщи ще спират, за да си пазаруват.

Изграждането на паркинга и преобразуването на пазара обаче са въпрос на по-далечно бъдеще – те не са включени в обявената обществена поръчка. Цялостната дължина на отсечката, по която трябва да се работи, е около 700 метра.

"Дано доживеем да видим красивата ни улица обновена. Толкова години се говори за това, че вече остарях и не вярвам", казва Радка Василева.