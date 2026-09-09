Само 8 партии се регистрираха за президентските избори, вижте кои

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11 инициативни комитета са регистрирани до днес, срокът за тях е до 14.09.

От парламентарните партии за вота се регистрираха само ДПС и "Възраждане"

Само 8 партии са подали документи за регистрация пред Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Това става ясно от публикувания от ЦИК списък с партиите и инициативните комитети, регистрирани до 17 ч. днес. Днес бе последният срок за регистрацията на партиите и коалициите за вота, а инициативните комитети имат време да внесат документите си до 14 септември (понеделник).

Крайният срок за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент пък е 22 септември (вторник).

Ето и кои са регистрираните партии за вота:

"Движение за права и свободи" - ДПС

"Възраждане"

"Морал, единство, чест" - МЕЧ

"Величие"

"Български земеделски народен съюз"

"Правото"

"Българска социалдемокрация - Евролевица"

"Народна партия Истината и само истината"

Досега в ЦИК са регистрирани 11 инициативни комитета. Тепърва трябва да се регистрира инициативният комитет на настоящия президент Илияна Йотова и кандидата й за вице Кирил Вълчев, който бе учреден вчера в НДК. Утре предстои да бъде учреден и ИК на бившия служебен премиер Андрей Гюров и вицето му Георги Кандев.

Ето кои инициативни комитети са регистрирани досега: