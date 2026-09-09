ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина гръцкият певец Йоргос Мазонакис

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23532366 www.24chasa.bg

Само 8 партии се регистрираха за президентските избори, вижте кои

Елица Чупарова

[email protected]

2272
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ЦИК СНИМКА: Йордан Симеонов
  • 11 инициативни комитета са регистрирани до днес, срокът за тях е до 14.09.
  • От парламентарните партии за вота се регистрираха само ДПС и "Възраждане"

Само 8 партии са подали документи за регистрация пред Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Това става ясно от публикувания от ЦИК списък с партиите и инициативните комитети, регистрирани до 17 ч. днес. Днес бе последният срок за регистрацията на партиите и коалициите за вота, а инициативните комитети имат време да внесат документите си до 14 септември (понеделник).

Крайният срок за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент пък е 22 септември (вторник).

Ето и кои са регистрираните партии за вота:

  • "Движение за права и свободи" - ДПС
  • "Възраждане"
  • "Морал, единство, чест" - МЕЧ
  • "Величие"
  • "Български земеделски народен съюз"
  • "Правото"
  • "Българска социалдемокрация - Евролевица"
  • "Народна партия Истината и само истината"

Досега в ЦИК са регистрирани 11 инициативни комитета. Тепърва трябва да се регистрира инициативният комитет на настоящия президент Илияна Йотова и кандидата й за вице Кирил Вълчев, който бе учреден вчера в НДК. Утре предстои да бъде учреден и ИК на бившия служебен премиер Андрей Гюров и вицето му Георги Кандев.

Ето кои инициативни комитети са регистрирани досега:

  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова–Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов, представляван от Георги Живов Александров
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Величка Неделчова Георгиева и независим кандидат за вицепрезидент Росен Игнатов Иванов, представляван от Лилия Любомирова Францова - Богданова
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Камен Захариев Тасков и независим кандидат за вицепрезидент Галя Димитрова Иванова, представляван от Иванка Бориславова Трайкова
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Нако Райнов Стефанов и независим кандидат за вицепрезидент Нина Петкова Ламбова, представляван от Александър Георгиев Аврамов
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Борис Кирилов Анзов и независим кандидат за вицепрезидент Бранимир Мичев Мичев, представляван от Иван Лешков Борисов
  • Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Волен Николов Сидеров и независим кандидат за вицепрезидент Славчо Георгиев Велков, представляван от Деница Стоилова Сидерова

ЦИК СНИМКА: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Соларните системи могат да намалят сметките за ток - вижте как (Видео)