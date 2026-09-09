Само 8 партии се регистрираха за президентските избори, вижте кои

- 11 инициативни комитета са регистрирани до днес, срокът за тях е до 14.09.
- От парламентарните партии за вота се регистрираха само ДПС и "Възраждане"
Само 8 партии са подали документи за регистрация пред Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври. Това става ясно от публикувания от ЦИК списък с партиите и инициативните комитети, регистрирани до 17 ч. днес. Днес бе последният срок за регистрацията на партиите и коалициите за вота, а инициативните комитети имат време да внесат документите си до 14 септември (понеделник).
Крайният срок за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент пък е 22 септември (вторник).
Ето и кои са регистрираните партии за вота:
- "Движение за права и свободи" - ДПС
- "Възраждане"
- "Морал, единство, чест" - МЕЧ
- "Величие"
- "Български земеделски народен съюз"
- "Правото"
- "Българска социалдемокрация - Евролевица"
- "Народна партия Истината и само истината"
Досега в ЦИК са регистрирани 11 инициативни комитета. Тепърва трябва да се регистрира инициативният комитет на настоящия президент Илияна Йотова и кандидата й за вице Кирил Вълчев, който бе учреден вчера в НДК. Утре предстои да бъде учреден и ИК на бившия служебен премиер Андрей Гюров и вицето му Георги Кандев.
Ето кои инициативни комитети са регистрирани досега:
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова–Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов, представляван от Георги Живов Александров
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Величка Неделчова Георгиева и независим кандидат за вицепрезидент Росен Игнатов Иванов, представляван от Лилия Любомирова Францова - Богданова
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Камен Захариев Тасков и независим кандидат за вицепрезидент Галя Димитрова Иванова, представляван от Иванка Бориславова Трайкова
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Нако Райнов Стефанов и независим кандидат за вицепрезидент Нина Петкова Ламбова, представляван от Александър Георгиев Аврамов
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Борис Кирилов Анзов и независим кандидат за вицепрезидент Бранимир Мичев Мичев, представляван от Иван Лешков Борисов
- Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Волен Николов Сидеров и независим кандидат за вицепрезидент Славчо Георгиев Велков, представляван от Деница Стоилова Сидерова