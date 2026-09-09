Още 18 влизат в битката за ВСС - "Прогресивна България" и "Продължаваме Промяната" внесоха номинациите си

„Прогресивна България" и „Продължаваме Промяната" внесоха своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. „Прогресивна България" номинира 11 кандидати – шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската, сред които Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев, доц. д-р Анета Методиева Антонова, проф. д-р Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев и Красимир Стефанов Комсалов.

От „Продължаваме Промяната" предлагат седем кандидати – Андрей Янкулов, проф. д-р Веселин Вучков, Таня Радуловска-Мадамжиева, Евгений Стайков, Светлозар Георгиев, доц. д-р Васил Пандов и Емил Иванов Дечев.

От „Прогресивна България" посочват, че кандидатите им отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка и реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора са били тяхната независимост и почтеност.

„Прогресивна България" издига кандидати, които не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност. Парламентарната група е припознала трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации.

Предложенията на „Прогресивна България" са разпределени по колегии, както следва:

Съдийска колегия:

Силвия Димитрова Цанова - адвокат

Калин Кирилов Баталски - шеф на Окръжния съд в Перник

Иван Христов Ранчев - наказателен съдия в апелативен съд в Пловдив и преподавател в Пловдивския университет

Петьо Димитров Славов - адвокат

Михаил Александров Малчев - съдия в Апелативен съд в София и преподавател

Доц. д-р Анета Методиева Антонова - преподавател по Търговско право в Софийския университет

Прокурорска колегия:

Проф. д-р Екатерина Салкова Гетова - преподавател по наказателноправни науки в Пловдивския университет

Иван Георгиев Калибацев - съдия от РС - Пловдив

Милена Асенова Карагьозова - зам.-шефка на Окръжния съд във Велико Търново

Стефан Емилов Милев - съдия в СГС

Красимир Стефанов Комсалов - шеф на Окръжния съд в Пазарджик

Любопитен детайл е, че четирима от предложените за Прокурорската колегия са съдии.

От партията уточняват, че продължават разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

Пълният списък на кандидатите ще бъде публикуван на сайта на Народното събрание след проверка на документите им за съответствие.

Парламентарната група на „Продължаваме Промяната" предлага седем кандидати за членове на ВСС, като посочва, че те притежават високи професионални и нравствени качества. От формацията заявяват, че всички предложени са имали куража да говорят открито за проблемите на съдебната система, а част от тях са имали възможност да работят за промяна на системата като министри и заместник-министри. Петима от номинираните са издигнати от професионални организации и неправителствения сектор.

За член на Прокурорската колегия е предложен Андрей Янкулов. Той е юрист с над 20 години юридически стаж. Започва кариерата си като младши прокурор и прокурор в Софийската районна прокуратура, а по-късно работи и в Софийската градска прокуратура в периода 2017–2020 г., където се занимава с международно сътрудничество и изпълнение на наказанията.

Янкулов е бил заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. – заместник министър-председател и министър на правосъдието в служебното правителство. След напускането на съдебната система практикува като адвокат по наказателни дела и работи като старши правен експерт във Фондация „Антикорупционен фонд" в периода 2020–2026 г., където е съавтор на годишните доклади за мониторинг на корупцията по високите етажи на властта.

Според оценката на издигналите го граждански организации Янкулов е показал независимост при отстояването на позициите си за реформиране на съдебната система. Кандидатурата му е номинирана от седем водещи граждански организации, работещи в областта на върховенството на правото.

За Прокурорската колегия е предложен и проф. д-р Веселин Вучков, който има 32 години юридически стаж. Кариерата му започва като следовател, след което се насочва към академичната сфера. Последователно е асистент, доцент и професор по наказателнопроцесуално право в Академията на МВР, а по-късно и в Нов български университет и ЮЗУ „Н. Рилски". През 2003 г. защитава докторска дисертация, а от 2016 г. е професор по наказателнопроцесуално право.

В периода 2009–2013 г. Вучков е заместник-министър на вътрешните работи. Под негово ръководство са въведени законодателни промени, сред които стандартът за пропорционална употреба на сила и оръжие от полицейски служители, разширяването на правомощията на полицията за извършване на следствени действия и осигуряването на достъп на нотариусите до база данни за самоличност с цел борба с имотните измами.

Той демонстрира независимост и чрез оставката си като министър на вътрешните работи през март 2015 г. заради разногласия с министър-председателя. Кандидатурата му е номинирана от Съюза на юристите в България.

За член на Съдийската колегия е предложена Таня Радуловска-Мадамжиева. Тя завършва право в СУ „Св. Климент Охридски" с отличие и има около 23 години юридически стаж. Работила е като младши експерт в Министерството на транспорта, експерт-юрист в Комисията за финансов надзор, младши съдия в Софийския градски съд, а от 2007 до 2018 г. е съдия в Софийския районен съд със специализация по младежко правосъдие.

Радуловска-Мадамжиева получава комплексна оценка „Много добра", статут на несменяемост и ранг „съдия във ВКС и ВАС". В периода 2012–2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България, а през 2015 г. е избрана за член на конкурсна комисия за назначаване на съдии в районните съдилища.

Между март и май 2026 г. е заместник-министър на правосъдието, където ръководи разработването на концепция за защита на магистрати от натиск и заплахи. Демонстрира последователна независимост, като публично се противопоставя на политически натиск върху съдебната власт, включително чрез участие в протест през 2015 г. в защита на конституционните гаранции за независимост на съда. Към настоящия момент работи като адвокат. Кандидатурата ѝ е номинирана от седем водещи граждански организации, работещи в областта на върховенството на правото.

Евгений Стайков е предложен за член на Съдийската колегия. В периода 1994–1998 г. той е председател на Софийския градски съд, а след това в продължение на 11 години ръководи Софийския апелативен съд. От 2003 до 2007 г. е член на ВСС, избран от квотата на съдиите.

След напускането на съдебната система работи като адвокат до 2015 г., когато след спечелен външен конкурс постъпва в Търговската колегия на ВКС. От март 2022 г. до пенсионирането си през 2026 г. е заместник-председател на ВКС и ръководител на Търговската колегия.

Стайков е признат за приноса си в консолидирането на дейността на колегията и решаването на проблеми със срочността на насрочване на делата, за което е удостоен с отличия при освобождаването си. Има опит и като член на Президиума и арбитър в Арбитражния съд при БТПП. Кандидатурата му за Съдийската колегия е предложена от Българската асоциация за европейско право и подкрепена от БТПП.

Другото предложение за Съдийската колегия е Светлозар Георгиев. Той е съдия от 1995 г., като през годините е бил председател на Военния съд във Варна и заместник-председател на Районния и Окръжния съд във Варна. Понастоящем правораздава в Наказателното отделение на Окръжен съд – Варна, където е разглеждал и знакови дела, включително срещу лидера на „Воля" Веселин Марешки.

През 2017 г. срещу Георгиев е повдигнато обвинение за оказан натиск върху прокурор, но в рамките на една година той е оправдан на три съдебни инстанции. След оправдаването си успешно осъжда прокуратурата и получава обезщетение от над 90 000 лв. за претърпените вреди от неоснователното наказателно преследване. Случаят му е коментиран публично като пример за институционален натиск върху независим магистрат. Кандидатурата му е номинирана от Сдружение „Инициатива Единение".

Доц. д-р Васил Пандов също е предложен за член на Съдийската колегия. Той завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" през 2002 г. и специализира в Кеймбриджкия университет. Понастоящем е доцент по международно частно право в Юридическия факултет на Софийския университет, където преподава международен търговски арбитраж, право на международния транспорт и консулски функции.

Пандов е бил председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и началник на кабинета на министъра на здравеопазването. Бил е и народен представител в няколко народни събрания, като основните му обществени каузи са свързани с достъпното здравеопазване и защитата на основните права. Кандидатурата му за член на ВСС от квотата на Народното събрание е издигната от „Продължаваме Промяната".

Последното предложение на „Продължаваме Промяната" е Емил Иванов Дечев за член на Прокурорската колегия. Той е роден на 5 май 1970 г. Кариерата му започва като следовател, а впоследствие става наказателен съдия в Плевенския районен съд. По-късно продължава като наказателен съдия в Софийския градски съд. Общият му юридически стаж е близо 30 години, като преобладаващата част от него е в наказателното правораздаване.

През 2022 г. Дечев е назначен за заместник-министър на правосъдието в правителството на Кирил Петков, като запазва поста и при служебния министър Крум Зарков. През 2023–2024 г. отново е заместник-министър на правосъдието. В периода на служебното правителство на Андрей Гюров е министър на вътрешните работи.

От „Продължаваме Промяната" посочват, че Дечев съчетава дългогодишен опит като наказателен съдия с работа в изпълнителната власт, което му дава разнопосочна институционална перспектива. Публичните му позиции срещу недъзите в съдебната система и системата на МВР, които са неразривно свързани в контекста на наказателното преследване, са добре известни. Според формацията той неведнъж е показвал, че не се притеснява да изразява мнение по всички значими за обществото въпроси.

Междувременно 20 кандидати за изборни членове на ВСС са предложени от квотата на съдиите. Пълният списък на кандидатите за парламентарната квота ще бъде публикуван на сайта на Народното събрание след проверка на документите им за съответствие.