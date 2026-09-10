15,4% от българите са с наднормено тегло, от последните сме в ЕС, в Малта - 26,6% (Графика)

15,4% от пълнолетните българи са с наднормено тегло, сочат данни на Евростат за 2025 г. Така страната ни се нарежда на последните места в Европейския съюз (ЕС) по този показател.

Въпреки това сме на челните места от държавите-членки на съюза от Балканите - в Румъния делът е 12,9%, а в Гърция - 12,8%. Това ни поставя и доста под средния дял за ЕС - 16,3%.

Най-малко с наднормено тегло са италианците - едва 7% от пълнолетните. Най-много обаче са в островната държава Малта - 26,6%, тоест всеки четвърти. С изключение на нея челната петица се допълва само от северни страни. След нея се нарежда Латвия (24,6%), Финландия (23,2%), Ирландия (22,1%) и Литва (22%).

