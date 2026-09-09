Иво Христов обяви "Алтернатива за Германия" за борци за мир, но били дамгосани

Вицепремиерът коментира и работата на правителството, като заяви, че усилието му е да „върне политиката в институциите"

Не трябва да бързаме с дамгосването на членовете на „Алтернатива за Германия" като екстремисти, защото тя е против войната. Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНР по повод победата на партията в провинция Саксония-Анхалт.

„Има ли нещо по-екстремно от войната? Според мен няма. Нека да не бързаме с квалификациите. Време е за отрезвяване", посочи още Христов.

„Алтернатива за Германия" е определяна от германските служби за вътрешна сигурност като крайнодясна партия, а части от нейните структури и представители са свързвани с екстремистки позиции. Тя е известна и с крайните си позиции по отношение на мюсюлманите, мигрантите и ЛГБТ+ хората, както и с националистическата си реторика.

Победата на крайнодясната „Алтернатива за Германия" на регионалните избори в германската провинция Саксония-Анхалт предизвика сериозно политическо сътресение в страната. На 6 септември партията спечели 43,8% от гласовете и получи 39 от общо 83 места в местния парламент – най-силния резултат в историята си. Тя обаче остана без абсолютно мнозинство, което означава, че за съставяне на правителство ще трябва да търси подкрепа от други политически сили.

Резултатът бе тежък удар за Християндемократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц, който получи едва 17,2% от гласовете. Партията му управляваше провинцията без прекъсване от 2002 г., но след изборите остана втора политическа сила. Вотът беше възприет и като оценка за работата на федералното правителство на Мерц, на фона на недоволство от икономическата ситуация, цената на живота, миграционната политика и социалната сигурност.

Успехът на АзГ е особено значим заради т.нар. „пожарна стена" – дългогодишната политика на основните германски партии да не влизат в коалиции и да не управляват с „Алтернатива за Германия". След изборите обаче натискът върху тази позиция се засили, тъй като АзГ се оказа само на няколко места от възможността да управлява самостоятелно.

Веднага след обявяването на резултатите започнаха и протести. В Берлин около 5000 души се събраха пред Бранденбургската врата, за да изразят несъгласие с възхода на крайнодясната партия. Демонстрантите скандираха срещу фашизма и расизма, а сред тях бяха климатичната активистка Луиза Нойбауер и представители на „Зелените" и „Левите". Протести имаше и в Потсдам, както и в други германски градове.

Победата предизвика реакции и извън Германия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства резултата и похвали представянето на АзГ, особено заради позицията й по въпросите на имиграцията. Партията има строга миграционна политика, която подкрепя идеите за ограничаване на нелегалната миграция и по-строг контрол по границите.

АзГ е критична към Европейския съюз и еврото, настоява за повече национален суверенитет и се противопоставя на по-нататъшната европейска интеграция. Партията заема и скептична позиция към военната подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия, като настоява за дипломатическо решение на войната.

Редица европейски политици изразиха тревога от успеха на партията и от възможността тя да участва в управлението на германска провинция.

Канцлерът Фридрих Мерц категорично отхвърли възможността за сътрудничество с АзГ. Той определи идеята на партията за „ремиграция" като политика, която се доближава до „етническо прочистване", и защити продължаването на германската подкрепа за Украйна. Мерц също така отхвърли възможността партията да спечели абсолютно мнозинство на национално ниво.

Вицепремиерът Иво Христов коментира и работата на правителството, като заяви, че усилието му е да „върне политиката в институциите".

„Беше време, когато Пеевски и Борисов съобщаваха в аванс какво ще реши правителството, преди то да се е събрало на заседание. Сега усилието ни е да върнем политиката в институциите и виждате, че парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат редовно, скандалните обществени поръчки се изнасят от нашите министри след вътрешните ревизии във ведомствата, предстои орязване на възнагражденията в бордовете на държавните предприятия - някои от тях са скандални. Това са все оздравителни стъпки", каза той.

По думите му успех за правителството би било „осветляването на обществените поръчки, от които се финансира олигархията".

Христов подчерта, че за решаването на проблема с олигархията трябва да се подходи принципно.

„Иначе всяка власт би се провалила, ако дели олигархията на добра и лоша", посочи вицепремиерът.

„Евентуални промени в кабинета зависят само от премиера и ако се налага, тогава сигурно той ще ги предприеме, но Румен Радев вече отговори, че сега не предвижда подобни промени", коментира още той.

Вицепремиерът коментира и резултатите на българските ученици на теста PISA. Според него лошото ниво на представяне е резултат от наследството на „десетилетни експерименти" в образованието.

„Това е най-печалната констатация, която правим, защото ще нанася поражения години наред", заяви Христов.

По думите му правителството има намерение да промени принципа „парите следват ученика", който според него е водил до ниско качество на образованието и до икономизация на дейността на училището.

Христов засегна и бъдещето на Комисията по досиетата. Според него тя отдавна е изпълнила своята мисия.

„Какъв е смисълът тази комисия да съществува като някакъв паметник на прехода, който все пак се надяваме някога да приключи. Дейността ѝ ще бъде поета от Държавна агенция „Архиви". Просто няма да има комисари и този голям апарат, всичко минава на по-ниско ниво. В момента работим по проекта как това да се случи", каза той.

Вицепремиерът коментира и решенията за разполагане на американски самолети във военната база „Безмер", както и позицията страната да „не плаща повече на Украйна и да не изнасяме оръжия". По думите му тези решения са мотивирани от националния интерес.

„Политиците и журналистите трябва да приемем критиките като нещо нормално, никой не е длъжен да ни харесва", каза още той.