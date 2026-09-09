При договор с работодател студентите в 102 специалности ще учат безплатно

Студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, който днес бе одобрен от правителството.

Идеята на финансовата подкрепа е да се подобри връзката между висшето образование и нуждите на родната икономика, става ясно от решенията на правителството. От тях се разбира също, че тя ще се прилага само в държавните ВУЗ-ове.

Тя ще важи за обучението в специалности, важни за развитието на страната, но при които има недостиг на висококвалифицирани кадри. Такива са най-вече областите "Здравеопазване и спорт" и "Технически науки".

Фирмите ще имат възможност да сключат 2043 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти.

Работодателите в списъка, одобрен от правителството, са предложени от шестима министри - на здравеопазването Катя Ивкова, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски, на транспорта Георги Пеев, на регионалното развитие Иван Шишков и на икономиката Александър Пулев.