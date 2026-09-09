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Над 149 млн. евро допълнително получават общините

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Детската болница „Света Анастасия" в Бургас СНИМКА: Фейсбук профил на лечебното заведение

Над 149 млн. евро са одобрените като допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2026 г. Това става ясно от решенията на правителството.

Средствата са за обществено значими дейности, проекти и програми на общините, някои от които са започнали през изминалите години, а работата по тях продължава.

Такива са изграждането на детската болница "Св. Анастасия" в Бургас, развитието на важни за културно-историческия туризъм археологически обекти, както и осигуряването на дейността на центъра за деца с онкохематологични болести в с. Опицвет, костинбродско.

Променя се и разпределението по общини на средствата за логистичното осигуряване на президентските избори на 25 октомври 2026 г. 

Одобрени са и допълнителни разходи от над 10 млн. евро по бюджета на ЦИК за тази година. Средствата са за договори, свързани с осигуряването на машинното гласуване, доставка на специализирана хартия за машините, изработка на хартиени бюлетини, както и за компютърна обработка на данните от гласуването. Пари са отделени и за издаването на Бюлетин за резултатите от парламентарните избори през април, за държавни такси и за полагащите се обезщетения на членовете на ЦИК, чийто мандат изтече през май.

Детската болница „Света Анастасия" в Бургас СНИМКА: Фейсбук профил на лечебното заведение

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