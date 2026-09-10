Патрул на полицията охранявал незаконно комплекса на Ами със заглушителите

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МВР не е открило заповед за това, съобщи министър Демерджиев в отговор на депутатско питане

През последните години има много сигнали и свидетелски показания, че до ресторант “Келари” в София има патрулен автомобил на полицията, но няма официални данни за заповед или разпореждане за това.

Така вътрешният министър Иван Демерджиев отговаря на въпрос на депутата Божидар Божанов за полицейския автомобил, който е пазил ресторанта, свързван с Размиг Чакърян-Ами по същия начин,

както години наред полицаи стояха пред ресторант “Осемте джуджета”

на Петьо Петров - Пепи Еврото.

На 21 август ДАНС, КРС и СДВР влязоха в луксозния комплекс заради заглушаване на GPS сигнали. Откриха елементи от две устройства - едното в джип, а другото в сграда.

Както “24 часа” първи разкри, пред “Келари” и комплекса на Ами е имало полицейски автомобил, който често е стоял там до последната Коледа.

“Разполагането на поста пред ресторанта е напълно неправомерно действие, което не е преминало през необходимото съгласуване с ръководството на СДВР”, пише министър Демерджиев до Божанов по реда на парламентарния контрол. Той изразява нетърпимост срещу подобни практики и опитите за покровителстване на хора с прякори от органите на реда. Посочва, че една от основните задачи на правителството е осветяването на посредниците между олигархията, властта и службите за сигурност.

Продължава разследването за това кой и как е заглушавал честотите в София. То е образувано по неотложност от СДВР, които пристигат на мястото по искане на ДАНС за оказване на съдействие на Комисията за регулиране на съобщенията.

Сигналът е от “Ръководство на въздушното движение”. От подаването му до влизането в ресторанта обаче са минали 4 часа, а за това време

заглушаващите устройства са демонтирани и укрити

Те още не са намерени. Обвиняеми по разследването няма. Подобно устройство е било монтирано в джипа на фирмата, свързана с Ами.

Още при избухването на скандала “24 часа” попита Комисията за регулиране на съобщенята дали поддържат регистър на устройствата за заглушаване на сигнали в България.

“Съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) правомощията на КРС са свързани с регулирането и контролирането на електронните съобщения, респективно използването на радиочестотния спектър в България и издаването на необходимите разрешения за целта.

КРС не поддържа регистър на радиосъоръженията (включително устройствата, които заглушават сигнали - GSM, GPS и др.).

Относно използването на заглушители от държавните институции ЗЕС не се прилага при осъществяване на електронни съобщения от Министерството на отбраната, МВР, ДАНС, НСО и ДАР за собствени нужди, както и от държавните органи и техните администрации във връзка с националната сигурност”, отговарят от КРС.

От институцията посочват, че според българското законодателство заглушителите не могат да се употребяват от граждански ползватели и за това се носи административнонаказателна отговорност.