Останки от дрон изплуваха край Ахтопол

Останки от дрон са изплували тази сутрин на плаж край Ахтопол. За това съобщи OFFNews, като се позова на своя читателка, която е станала очевидец на случилото се.

Тя е забелязала дрона в 09:20 ч сутринта. За по-малко от час полицаи от Царево са оградили периметъра. Те са изчакали да дойдат представители на военните. В 12:40 нашият читател сигнализира, че приливната вълна заплашва да отнесе дрона обратно в морето, като три часа нищо не се случва, а край оградения периметър стои само един полицай.

Жената допълва още, че с бинокъл са видели на дрона да има надпис на кирилица.

В 14:08 часа дронът е бил изнесен от четирима униформени.

Само през последните седмици останки от безпилотни апарати бяха откривани на различни места по крайбрежието – от Албена и Кранево до Варна, Бургас, Черноморец и Южното Черноморие.

В края на август Военноморските сили съобщиха, че са обезопасили три дрона и части от тях, включително останки, открити на плаж в Ахтопол. Междувременно военният министър Димитър Стоянов обясни, че повечето от изплувалите обекти са руски разузнавателни дронове или дронове-примамки, довлечени от морските течения вследствие на войната между Русия и Украйна.