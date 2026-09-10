Германия поиска бизнесмен от Бургас по разследване за трафик на 1,4 т кокаин

Замесен ли е бизнесменът от Бургас Иван Ламбов в трафик на 1,4 тона кокаин? Това ще стане ясно по време на разследването в Германия, а днес Окръжният съд в Бургас ще реши дали да го екстрадира по искането на прокуратурата в Дюселдорф. Ламбов беше арестуван зрелищно на ул. “Митрополит Симеон” в центъра на морския град, защото е издирван от Германия. Той е съпруг на Мисис Бургас за 2023 г. Татяна Ламбова. Според Ламбов той няма общо с престъплението и ще се съгласи да го екстрадират, за да изчисти името си.

Засега от полицията няма официално съобщение за задържането. Според сайта “Флагман” мъжът е бил арестуван по линия на международната правна помощ по искане на немските власти по повод започнало разследване за трафик на 1,4 тона кокаин. Името на Ламбов се свързва с фирма, която е транспортирала големи количества дрога от белгийското пристанище Антверпен към Германия.

До този момент няма публично съобщение и от Германия, в което да фигурира името на Ламбов.

Междувременно бизнесменът се обадил от ареста в Бургас на “Флагман”, за да обясни, че няма нищо общо с трафика на огромното количество кокаин. Той твърди, че през 2021 г. продал фирмата си на свой приятел германец.

“С подставено лице господинът е извършвал криминално деяние през 2023 г. Оттам нататък този човек е оперирал с 40-50 фирми и е извършвал трафик на наркотици. Мен не ме арестуват нито през 2023-а, нито през 2024-а, нито през 2025-а”, казва бургаският бизнесмен. Но не съобщава името на германеца, на когото продал фирмата, заради воденото в момента разследване. Именно покрай познанството му с германеца попаднал в полезрението на немските власти.

При ареста на Ламбов полицията в Бургас иззе лаптопи и таблети. Бизнесменът твърди, че лично ги е предал на униформените. Те тарашили и при майка му и бившата му жена. Ровили за списъци, но нищо не открили.

Бизнесменът отрича да е бил задържан в момент, когато е триел файлове на компютъра. Сътрудничил изцяло на полицията и бил готов да отиде в Германия да изчисти името си. Затова нямало да оспорва евентуална екстрададиция, ако му бъде наложена от съда.

Преди дни в Бургас гръмна друга афера, свързана с трафик на голямо количество дрога. При претърсване на камион на изхода на Бургас в посока Созопол гранични полицаи откриха 110 кг кокаин и 230 кг марихуана. Заради огромното количество дрога прокуратурата и МВР определиха акцията като удар на десетилетието. Засега е задържан само шофьорът от София, който твърди, че не е знаел, че превозва наркотици.

По първоначални данни дрогата е предназначена за Турция.

Според разследващи между двата случая няма нищо общо. Арестът на Ламбов бил съвпадение във времето.

