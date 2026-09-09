Радев недоволен от краха на тестовете PISA – иска спешни реформи (Обзор)

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Премиерът настоя за повече техническо образование в училище и инженерно в университетите

Смели и решителни реформи в образованието нареди премиерът Румен Радев на образователния министър проф. Георги Вълчев. Причината са “катастрофалните” резултати на българските ученици на международния тест PISA.

Призовавам проф. Вълчев за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения, каза Радев преди заседанието на правителството в сряда.

Резултатите показаха, че българските ученици са последни в Европейския съюз по природни науки, четене и математика, и продължават да се влошават.

Една от промените, които МОН планира, е постепенното въвеждане на интегрирани изпити при националното външно оценяване. След интегрирания изпит по математика в 10-и клас тази година ще има и такъв по български език.

След анализ на резултатите подобен модел може постепенно да бъде въведен и при НВО след 7-и клас. Целта е децата да започнат да правят връзки между различните предмети. Математическите задачи не трябва да остават само в часовете по математика, както и четенето с разбиране не е задача единствено на учителите по български език.

В управленската програма на правителството пък бе разписано, че до края на 2029-а ще има цялостно обновяване на учебното съдържание. А до януари 2030 г. ще има и промяна в оценяването с фокус върху измерване на умения.

От учебната 2028/2029 г. предметът добродетели и религии ще се включи като част от задължителните часове - така, както вече бе обявено.

41% от децата се оплакват от безредие по време на часовете по природни науки, 48% са пропускали цял учебен ден, а 42% - конкретен час.

В областта на висшето образование до март 2028 г. ще има национална система за проследяване реализацията на завършилите. Резултатите пък трябва да се използват при определяне на държавния прием. Предвижда се и периодична международна оценка на научните организации.